Ворог активізувався на Лиманському напрямку: відбито 14 атак

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби відбулось 86 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Сили оборони відбили 3 атаки в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак (учора і позавчора – по 4) біля Макіївки, Білогорівки Луганської області та Верхньокам’янського Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

нашими захисниками відбито 14 атак (учора і позавчора – по 4) біля Макіївки, Білогорівки Луганської області та Верхньокам’янського Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 5 атак противника поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Силами оборони відбито 5 атак противника поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

нашими захисниками відбито 9 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог, за підтримки авіації, 15 разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог, за підтримки авіації, 15 разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 9 атак поблизу Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 6 безуспішних штурмових дій. Українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 засобу протиповітряної оборони та 2 складах боєприпасів противника.