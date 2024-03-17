Політика

Ворог активізувався на Куп’янському напрямку – Генштаб Бойова робота розрахунку ЗУ-23 на базі МТ-ЛБ 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр / Фото 93 ОМБр Протягом доби зафіксовано 63 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 7 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ. На Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

ворог здійснив 2 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку противника в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

нашими воїнами відбито 1 атаку противника в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександропіль та Невельське Донецької області.

нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександропіль та Невельське Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. На Херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено 3 атаки на позиції наших військ на лівому березі Дніпра. Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу противника.



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