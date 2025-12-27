Вночі ворог атакував Київ: пʼятеро постраждалих, у кількох районах пожежі

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, внаслідок нічної атаки ворога на столицю станом на ранок відомо про пʼятьох постраждалих, чотирьох із них госпіталізували, одному надали допомогу амбулаторно.

У ніч проти 27 грудня росіяни завдали комбінованого удару по місту. У декількох районах Києва внаслідок обстрілу виникли пожежі / Фото ДСНС

У Голосіївському районі виникла пожежа, попередньо загорілося СТО. В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків у дачному кооперативі, ще одне падіння уламків сталося на відкритій території в Деснянському районі.

У Дарницькому районі палають кілька приватних будинків. Через загрозу поширення вогню на будинок для літніх людей рятувальники евакуювали звідти 10 осіб. Також у цьому районі уламки влучили у 24-поверховий житловий будинок, де виникла пожежа на верхньому поверсі. Поруч із будинком зафіксовано ще одну пожежу на верхніх поверхах житлової забудови.

Крім того, у Дніпровському районі горить квартира на рівні четвертого поверху 18-поверхового будинку.

На всіх локаціях працюють екстрені служби. Триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації.