Вночі росіяни нанесли удар по школі в Балаклії, у Кочетку БПЛА влучив у дитячий заклад

Опівночі російські БпЛА атакували Ізюмський та Чугуївський райони Харківської області.

За інформацією ДСНС, у Балаклії в результаті влучань двох БпЛА у двоповерхову та триповерхову будівлі навчального закладу сталися часткові руйнації конструкцій та пожежа на площі 50 м кв.

Крім того, постраждали багатоквартирні житлові будинки, адміністративні будівлі, медичний заклад, кафе та 2 легкових автомобілі.

Ще одне влучання БпЛА у недіючу будівлю на території дитячого закладу в с. Кочеток Чугуївської громади. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи зруйнованої будівлі на площі 50 м.кв.