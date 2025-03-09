Суспільство

Вночі росіяни нанесли удар по школі в Балаклії, у Кочетку БПЛА влучив у дитячий заклад
9 Березня 2025 08:27
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Опівночі російські БпЛА атакували Ізюмський та Чугуївський райони Харківської області.

За інформацією ДСНС, у Балаклії в результаті влучань двох БпЛА у двоповерхову та триповерхову будівлі навчального закладу сталися часткові руйнації конструкцій та пожежа на площі 50 м кв.

Крім того, постраждали багатоквартирні житлові будинки, адміністративні будівлі, медичний заклад, кафе та 2 легкових автомобілі.

Ще одне влучання БпЛА у недіючу будівлю на території дитячого закладу в с. Кочеток Чугуївської громади. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи зруйнованої будівлі на площі 50 м.кв.

Рятувальники ліквідували наслідки нічних ворожих атак на Харківщину / Фото ДСНС

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