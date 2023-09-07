Вночі росіяни атакували південь Одещини

Російські війська завдали масованого удару “Шахедами” по Одеській області сьогодні вночі, 7 вересня. Поранення отримала одна людина.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

“За три години російські терористи атакували ударними безпілотниками південь Одещини. Це вже четверта атака Ізмаїльського району за останні п’ять днів. Внаслідок сьогоднішнього нальоту “Шахедів” у кількох населених пунктах пошкоджено об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративну будівлю”, – зазначив голова Одеської ОВА.

За його словами, внаслідок обстрілу постраждала одна людина – водій вантажівки отримав легку травму ноги. На місці триває ліквідація наслідків, працюють усі служби.