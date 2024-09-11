Вночі ППО збила 20 «Шахедів»

Вночі сили протиповітряної оборони збили 20 ударних безпілотників типу Shahed.
Про це у Телеграмі повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.
Зазначається, що всього ворог запустив по Україні 34 цілі, зокрема балістичну ракету “Іскандер-М”, дві зенітні керовані ракети С-300, 6 протирадіолокаційні ракети Х-31П та 25 ударних БПЛА типу Shahed.
У результаті протиповітряного бою збито 20 ударних БПЛА, 5 ворожих безпілотників локаційно втрачені на території України.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях.