Суспільство

Вночі ППО збила 20 «Шахедів»
11 Вересня 2024 08:42
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дрони
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Вночі сили протиповітряної оборони збили 20 ударних безпілотників типу Shahed.

Про це у Телеграмі повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

Зазначається, що всього ворог запустив по Україні 34 цілі, зокрема балістичну ракету “Іскандер-М”, дві зенітні керовані ракети С-300, 6 протирадіолокаційні ракети Х-31П та 25 ударних БПЛА типу Shahed. 

У результаті протиповітряного бою збито 20 ударних БПЛА, 5 ворожих безпілотників локаційно втрачені на території України.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях.


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