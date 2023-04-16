Суспільство

Вночі купанти обстріляли храм у Нікополі, є поранені

16 Квітня 2023 16:51
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нікополь, обстріли

Армія Росії на Великдень, 16 квітня, обстріляла церкву у Нікополі на Дніпропетровщині, поранення отримали чоловік та жінка.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.   

“Росіяни вкотре підтвердили, що в них немає нічого святого. З важкої артилерії вдарили по храму в Нікополі. Поранені двоє людей. 57-річний чоловік – на амбулаторному лікуванні, 38-річна жінка – госпіталізована”, – йдеться у повідомленні.

Окрім храму, у Нікополі пошкоджені п’ять житлових будинків, два автомобілі, кілька ліній електропередач. Понівечені чотири господарчі споруди, ще одна – знищена. 

Наслідки обстрілу уточнюються.


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