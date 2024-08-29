Внаслідок зіткнення мікроавтобуса з маршруткою у Вінниці постраждало семеро людей

29 серпня в ДТП за участі маршрутного таксі та мікроавтобуса у Вінниці постраждали семеро людей.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.

«За попередньою інформацією, аварія сталась близько 11:00 години на перехресті вулиць Келецька та Барське шосе у місті Вінниця. Станом на 12:00 за медичною допомогою звернулось 7 людей», – йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, внаслідок зіткнення Renault Master та рейсового транспортного засобу пасажири останнього отримали травми різному ступеню.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група.