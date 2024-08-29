Суспільство

Внаслідок зіткнення мікроавтобуса з маршруткою у Вінниці постраждало семеро людей
29 Серпня 2024 14:21
читать на русском →
вінниця, дтп
ДТП у Вінниці / НПУ

29 серпня в ДТП за участі маршрутного таксі та мікроавтобуса у Вінниці постраждали семеро людей.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.

«За попередньою інформацією, аварія сталась близько 11:00 години на перехресті вулиць Келецька та Барське шосе у місті Вінниця. Станом на 12:00 за медичною допомогою звернулось 7 людей», – йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, внаслідок зіткнення Renault Master та рейсового транспортного засобу пасажири останнього отримали травми різному ступеню.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
29 Серпня 2024 13:12

До початку цієї зими Німеччина планує надати Україні 4 системи ППО IRIS-T 
29 Серпня 2024 12:15

Народного депутата Дмитрука оголосили в розшук
29 Серпня 2024 11:58

Окупанти атакували Нікополь: є загибла та поранені 
29 Серпня 2024 10:33

Атака на Україну 29 серпня: ППО знищила 60 Шахедів та дві керовані авіаційні ракети
29 Серпня 2024 08:39

ЗСУ атакували дві нафтобази та склад боєприпасів у РФ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
усі думки