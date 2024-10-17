Кримінал

Внаслідок вибуху гранати на Чернігівщині постраждали троє людей: стан тяжкий 
17 Жовтня 2024 18:11
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На Чернігівщині люди постраждали від гранати / В'ячеслав Чаус

17 жовтня внаслідок вибуху гранати у селі Бобровицької громади на Чернігівщині постраждали троє людей.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

“Сьогодні у селі Бобровицької громади стався вибух. Серйозних травм зазнали троє людей – дві літні жінки та чоловік”, – написав Чаус.

Він додав, що наразі постраждалі перебувають у реанімації місцевої лікарні. Туди також направили  двох спеціалістів з обласної лікарні – офтальмолога та торакального хірурга – для надання додаткової допомоги. Стан потерпілих тяжкий.

На місці події Національна поліція з’ясовує обставини.


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