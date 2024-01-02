Внаслідок ракетного удару по Києву троє людей загинуло, 38 постраждало

Внаслідок масованої ракетної атаки по Києву та області загинуло троє та постраждало 38 людей. У самому Києві одна загибла, по області – двоє.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram, очільник МВС Ігор Клименко у Telegram, Київська ОВА у Telegram

“У будинку в Соломʼянському районі рятувальники деблокували 17 людей. 117 мешканців вивели з будинку. Постраждали на разі 20 людей. 19 із них медики госпіталізували”.

За його словами, у будівлі загоряння та сильне задимлення. Згодом він повідомив, що одна постраждала з будинку в Соломʼянському районі, жінка похилого віку, померла в кареті “швидкої”.

Також він уточнив, що 27 постраждалих було госпіталізовані.

За даними ОГП, уламки засобів ураження виявлені у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Оболонському, Печерському, Подільському, Соломʼянському, Святошинському та Шевченківському районах столиці.

В результаті атаки пошкоджено житлові багатоповерхівки, складські приміщення, супермаркет, територію ринку, будівлі СТО, приватні домогосподарства та транспортні засоби. Вибито шибки у житлових будинках та будівлях, прилеглих до місць падіння уламків.

За даними Київської ОВА, за оперативною інформацією в області 2 людини загинули, ще 11 поранені, зокрема 1 дитина. Їм надається необхідна медична допомога.

Повідомляється, що вночі ворог атакував регіон БПлА. Активно працювали сили ППО. Зранку терористи продовжили масовану атаку ракетами.

За оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків в м. Вишневе пошкоджено 5 багатоквартирних будинків.

Організовано евакуацію людей до найближчих пунктів обігріву, з людьми працюватимуть психологи ДСНС.

В громадах пошкоджено низку приватних будинків, понад 60 автомобілів. Через падіння уламків сталася пожежа в недобудованій церкві, пошкоджено декілька підприємств, складських приміщень. Ушкоджень зазнав один із обласних медзакладів.

В низці громад Броварського, Бучанського, Фастівського, Вишгородського районів також виникли проблеми з енергопостачанням.