Кримінал

Внаслідок обстрілів у Харківській області загинуло двоє людей

10 Жовтня 2022 08:57
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харків, війна

Минулої доби російські окупанти обстрілювали мирне населення в містах Куп’янськ та Вовчанськ та населених пунктах Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, цієї ночі в Куп’янську через обстріл сталася пожежа на одному з виробничих об’єктів. Загинула одна людина. Ще одна людина загинула вчора в Чугуївському районі.

“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 2 людей: 47-річний чоловік в Куп’янському районі та 30-річний в Чугуївському”, – написав він у Telegram.

Наразі триває розмінування території області. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 421 вибухонебезпечний предмет.


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