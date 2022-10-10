Внаслідок обстрілів у Харківській області загинуло двоє людей

Минулої доби російські окупанти обстрілювали мирне населення в містах Куп’янськ та Вовчанськ та населених пунктах Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, цієї ночі в Куп’янську через обстріл сталася пожежа на одному з виробничих об’єктів. Загинула одна людина. Ще одна людина загинула вчора в Чугуївському районі.

“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 2 людей: 47-річний чоловік в Куп’янському районі та 30-річний в Чугуївському”, – написав він у Telegram.

Наразі триває розмінування території області. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 421 вибухонебезпечний предмет.