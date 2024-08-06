Суспільство

Внаслідок нічного удару по Київщині пошкоджені будинки, АЗС, посічені фасади
6 Серпня 2024 08:44
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київ, обстріл
Ілюстративне фото / ДСНС

У Київській області були зафіксовані пошкодження у багатоквартирному та офісному будинках, на АЗС, а також будинку лісника внаслідок нічної ворожої атаки.

Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко у Telegram

“Вночі ворог атакував Київщину за допомогою ракет та ударних дронів. В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі були збиті. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалі відсутні. Оперативні групи працюють на місцях падіння уламків збитих ворожих цілей”.

За його словами, станом на 8.00 зафіксовано пошкодження: багатоквартирного будинку – вибиті вікна на першому та другому поверсі, де розташовані нежитлові приміщення; двох АЗС – вибиті вікна, посічені фасади; багатоповерхової будівлі з офісними приміщеннями – вибиті двері, вікна, посічений фасад. Також вибуховою хвилею пошкоджено будинок лісника.

Кравченко додав, що пожежі на місцях падіння уламків відсутні.

Всі оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ворожої атаки.


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Внаслідок нічного удару по Київщині пошкоджені будинки, АЗС, посічені фасади
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