Внаслідок масованої атаки 2 січня у столиці постраждало 50 людей

На ранок 3 січня відомо, що внаслідок ворожої масованої атаки минулої доби у столиці постраждало 50 осіб, 2 людей загинуло.

Про це повідомляє ДСНС

“Загалом по Києву постраждало 50 осіб. Двоє людей загинуло. Врятовано 57 осіб, на свіже повітря виведено 134 особи”.

Внаслідок ворожої ракетної атаки постраждали житлові будинки, склади, приватні автівки та автосалони у Солом’янському, Святошинському, Печерському, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах столиці.

На ранок 3 січня у Києві ліквідували загоряння складських приміщень у Подільському районі, загальна площа яких склала 5000 кв.м.

Продовжуються роботи з розбирання та проливання конструкцій.