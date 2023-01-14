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Влучання ракет у 5 областях: Міненерго попередило про важкі дні

14 Січня 2023 21:01
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енергопостачання, обстріли

Росіяни завдали чергового масованого удару по Україні 14 січня. Ціллю терористів були об’єкти генерації та високовольтна інфраструктура магістральних мереж.

Окупанти влучили у 5 областях, тому суттєво зріс дефіцит потужності в енергосистемі, повідомляє Укренерго.

Де були влучання

  • в Київській,
  • Івано-Франківській,
  • Вінницькій,
  • Львівській,
  • Харківській областях.

Через влучання складна ситуація зараз на Харківщині та Львівщині. Внаслідок атаки частково відсутнє електропостачання, над відновленням якого вже працюють ремонтні бригади.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що через обстріли в більшості регіонів ввели аварійні відключення. Він попередив, що наступні дні будуть важкими.

Ворог обстріляв 2 ТЕС ДТЕК, які вже неодноразово зазнавали ворожих ударів. Одна з них припинила виробництво електроенергії.

На щастя, ніхто не постраждав, але було пошкоджено обладнання ТЕС. Одразу після закінчення атаки енергетики почали ліквідовувати наслідки.


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