Світ моди змінюється щосезону, задаючи нові орієнтири стилю та самовираження. Українцям тримати руку на пульсі глобальних тенденцій допомагає найбільший національний люкс-рітейлер — Domino Group. Під керівництвом Антона Шухніна компанія не тільки пропонує широкий вибір колекцій провідних світових брендів, але й розвиває власні медіапроекти, які роблять моду більш доступною, зрозумілою і близькою кожному. Domino Group формує міст між українським ринком і глобальною fashion-індустрією, пропонуючи колекції світових брендів і власні візуальні проекти, які допомагають розуміти і застосовувати тренди.

Сьогодні важливо, щоб fashion-рітейлери мали активну присутність у публічному просторі. Саме тому Domino вибудовує відкрите спілкування зі своєю аудиторією. Антон Шухнін розповідає про бізнес-стратегію та позиціонування компанії на ринку і представляє бренд як частину культурного середовища, яке формує стиль і впливає на споживчі настрої. Такий підхід створює довіру і дозволяє бачити бізнес не тільки як комерційну структуру, але і як учасника більш широкого процесу — розвитку культури моди в Україні.

Бізнес в сучасних реаліях

У реаліях війни українські компанії опинилися перед непростим вибором: залишатися тільки комерційними гравцями або поєднувати бізнес-цілі із соціальною місією. Domino зробила ставку на другий варіант. Прибутковість тут не суперечить допомозі — навпаки, фінансові результати стають базою для реалізації важливих ініціатив. Такий підхід змінює правила ринку. Те, що ще недавно сприймалося як іміджевий крок, зараз перетворилося на реальну конкурентну перевагу. Сучасні покупці цінують прозорість і відповідальність і розуміють, що, обираючи бренд на кшталт Domino, вони підтримують не тільки власний стиль, а й країну в критичний момент. Інтерв’ю Антона Шухніна неодноразово підтверджували цю просту істину: бізнес повинен бути різнобічно розвиненим.

Сьогодні роль соціальної місії для бізнесу не поступається якості сервісу або широті асортименту. Domino під керівництвом Антона Шухніна демонструє, як допомога військовим і підтримка переселенців можуть органічно стати частиною щоденної роботи компанії. Такий формат ведення справ дозволяє не тільки залишатися стабільними в кризових умовах, але і формувати довіру і почуття єдності, без яких неможливе майбутнє країни.

Фешн-сфера в житті Domino

Domino створює власні медіапроекти, щоб робити моду більш зрозумілою і доступною для української аудиторії. Один з таких проектів — лукбуки Доміно, де сезонні колекції показані через завершені образи. Тут важливий не окремий предмет гардероба, а гармонійне поєднання речей, яке підкреслює і стиль, і практичність. Одяг розглядається як невід’ємна частина повсякденного життя, а не просто декоративний атрибут. Ще один формат — Domino Day. Це персональні сторінки гостей бренду, де представлені ретельно підібрані ансамблі. Вони демонструють, як поєднувати luxury-елементи з базовими речами, щоб створювати сучасні, комфортні та функціональні образи для будь-яких подій.

Медіапроекти Domino виступають своєрідним візуальним навігатором: вони надихають, але не нав’язують правила. Клієнти отримують можливість вільно експериментувати зі стилем, відкривати власні комбінації і формувати індивідуальний гардероб, орієнтуючись на світові тенденції.