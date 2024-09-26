Влада США вважає план перемоги Зеленського недоопрацьованим – WSJ

В адміністрації Байдена вважають план перемоги президента України Володимира Зеленського зосереджений лише на наданні більшої кількості зброї та знятті обмежень на удари далекобійними ракетами.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Західні чиновники заявили, що пропозиція Києва зосереджена на озброєнні та послабленні обмежень на ракети великої дальності.

Перед зустріччю Байдена і Зеленського високопоставлені американські та європейські чиновники, знайомі з загальними контурами плану, заявили, що він не пропонує чіткого шляху до перемоги України, особливо в умовах, коли російські війська повільно, але впевнено здобувають перемоги на полі бою.

“Я не вражений, там не так багато нового”, – сказав один з високопосадовців.

У виданні зазначають, що США та Україна опинилися у вирішальній точці війни, не маючи спільного бачення. Розбіжності між Києвом і Вашингтоном також виникли на тлі розбіжностей між США та їхніми союзниками щодо зняття обмежень на використання Україною ракет дальнього радіусу дії на території Росії.

Центральним елементом плану є те, що США повинні дати Україні зелене світло на використання зброї так, як Київ вважає за потрібне, заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв’ю ЗМІ.

Байден місяцями відмовлявся зрушити з місця давнє прохання України зняти обмеження на використання ракет великої дальності на території РФ.

Позиція США зіткнулася з жорсткою протидією з боку низки європейських лідерів, які вважають, що після 2,5 років Україна заслужила право безперешкодно протистояти російським військам. Виступаючи в кулуарах ГА ООН цього тижня, деякі світові лідери були помітно розчаровані.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав небажання Байдена дозволити вільне використання ракет дальнього радіусу дії.

У своєму виступі в ООН Зеленський попередив про майбутні загрози з боку Росії щодо енергетичної інфраструктури та атомних електростанцій України.

Американські та європейські чиновники кажуть, що за лаштунками Зеленський висунув максималістську пропозицію, сподіваючись, що США та їхні союзники дадуть Києву все, що він хоче.

Водночас повідомляється, що нинішній стан української системи розчарував головних помічників Байдена, які протягом останніх тижнів їздили до Києва і були ознайомлені з елементами плану.

Вони сподівалися почути щось відчутне, що адміністрація Байдена могла б підтримати, оскільки їй залишилося лише чотири місяці на посаді.

Український план широко охоплює потреби України на полі бою, політичні перетворення всередині країни та економіку, заявив у вівторок високопосадовець Держдепартаменту.

Але американські та європейські чиновники заявили, що найбільш розробленою частиною плану є перша фаза – запити, пов’язані з озброєнням, тоді як решта ключових елементів мають менше конкретики.