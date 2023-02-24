Політика

Влада Грузії намагалася приховати запрошення Ради відвідати Київ

24 Лютого 2023 16:18
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грузія

Тимчасовий повірений у справах України у Грузії Андрій Касьянов виступив із різкою критикою влади Грузії та членів партії «Грузинська мрія».

Про це повідомляє Эхо Кавказа.

Він, зокрема, прокоментував слова голови правлячої партії Іраклія Кобахідзе про те, що росія наразі має перевагу в Україні: «На жаль, нас не здивувала чергова безвідповідальна заява політика, яка називає себе грузинським, але раніше добровільно поступився високим кріслом спікера парламенту Грузії, яке йому довірив грузинський народ, нікчемному депутату Державної думи Росії (Сергію Гаврилову)».

Дипломат також зазначив, що Київ не може ігнорувати заяв провладних політиків.

«Ми засуджуємо той факт, що окремі проурядові депутати продовжують танцювати під дудку російського військового злочинця Шойгу на крові українського народу та грузинських добровольців», – сказав він.

Касьянов порадив «диванним генералам ознайомитися з підручниками географії та геометрії», щоб дізнатися, які території та міста якої важливості звільнили ЗСУ під час «нещадної війни, розв’язаної росією». Він додав, що йдеться про більш ніж 80 тисяч квадратних кілометрів української суверенної території, і Херсон – єдиний обласний центр, зайнятий росією після 24 лютого.

Крім того, Касьянов прокоментував відмову депутатів правлячої партії відвідати Київ у річницю російського вторгнення, сказавши, що члени «Мрії» намагалися приховати запрошення Верховної Ради України.

9 лютого очільник партії влади «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе заявив, що росія на нинішньому етапі війни має перевагу в Україні, посилаючись окупацію українських населених пунктів, що триває.


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