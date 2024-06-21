Вірменія визнала державу Палестина, приєднавшись до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, які закликають до негайного припинення вогню в Газі.

Про це повідомляє пресслужба вірменського МЗС.

“Катастрофічна гуманітарна ситуація в Газі та триваючий військовий конфлікт є одними з першочергових питань міжнародного політичного порядку денного, які потребують вирішення. Республіка Вірменія категорично відкидає націлювання на цивільну інфраструктуру, насильство проти цивільного населення, а також захоплення в заручники та полон цивільних осіб під час збройного конфлікту та приєднується до вимог міжнародного співтовариства щодо їх звільнення без попередніх умов”, – йдеться у заяві.

Зазначається, що Вірменія приєдналася до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, які закликають до негайного припинення вогню в Газі, а також зацікавлена ​​у встановленні миру і стабільності на Близькому Сході, встановленні міцного примирення між єврейським і палестинським народами.

“На різних міжнародних майданчиках ми завжди виступали за мирне та всеосяжне врегулювання палестинського питання та підтримуємо принцип “двох держав” вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту”, – наголосили вірменська дипломатія.

У МЗС переконані, що це єдиний спосіб гарантувати, що палестинці та ізраїльтяни зможуть реалізувати свої законні прагнення

“Виходячи з вищезазначеного та підтверджуючи свою відданість міжнародному праву та принципам рівності, суверенітету та мирного співіснування народів, Республіка Вірменія визнає державу Палестина”, – резюмується у заяві.