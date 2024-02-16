Вікторія Галицька: секрети успішних інвестицій в нерухомість Дубаю та Балі

Дубай і Балі є абсолютно різними місцями для проживання та інвестування в нерухомість. У кожному з цих регіонів є свої переваги та недоліки як для забудовників, так і для кінцевих покупців квадратних метрів, повідомляє сайт міста Одеси.

Вікторія Галицька, керуючий партнер компанії Sunny Development Group, має досвід будівництва як у Дубаї, так і на острові Балі, що дозволяє їй порівнювати умови інвестування в прибуткову нерухомість в обох цих регіонах. Вона поділилася своїми думками про такі інвестиції у новому відео на своєму каналі на YouTube.

Згідно з Вікторією Галицькою, для успішних інвестицій у дубайський ринок нерухомості важливо вибирати відповідні локації, надійних забудовників та об’єкти, здатні забезпечити заплановану прибутковість. Ринок дубайської нерухомості насичений численними новими проектами, які активно розвиваються, проте складно передбачити їхній стан через п’ять років, коли вони будуть запропоновані на ринку для покупців. Залишається лише сподіватися на підтримку уряду, щоб уникнути обвалу ринку, незважаючи на його очевидне перенасичення.

Вікторія Галицька: секрети успішних інвестицій в нерухомість Дубаю та Балі

Щодо динаміки ринку нерухомості острова Балі, за словами Вікторії Галицької, очікується його значне зростання, слідом за загальним зростанням економіки Індонезії. Ще одним важливим індикатором для інвесторів у прибуткову нерухомість є кліматичні особливості регіону. Якщо в Дубаї в найспекотніші літні місяці липень серпень туристичний потік суттєво зменшується, то щодо Балі сезон триває цілий рік. За статистичними даними, заповнюваність на Балі становить не менше 90% на всіх топових локаціях.

Також Вікторія Галицька звернула увагу інвесторів на поріг входу в інвестиції в доходну нерухомість порівнюваних локацій та терміни їхньої окупності. За словами Галицької, поріг входу в проект на Балі в рази менший, ніж терміни окупності. Це зумовлено специфікою забудови. Наприклад, будівництво хмарочоса в Дубаї займає близько п’яти років, тоді як вілла на Балі будується протягом року. Відповідно, ваші гроші не заморожуються довго, а починають працювати на вас вже через рік.

Вікторія Галицька: секрети успішних інвестицій в нерухомість Дубаю та Балі

Сьогодні дуже важливо інвестувати в ринки нерухомості різних країн, для цього необхідно знати локальні особливості і заручиться підтримкою професіоналів.

За словами Галицької, найкраще повернення забезпечують інвестиції у забудову елітного комерційного житла острова Балі, де за підсумками 2023 року інвестори Sunny Development Group отримали прибуток у розмірі 18%.

Довідка: Вікторія Вікторівна Галицька – бізнес-вумен, засновник міжнародної групи компаній, куди входять меблева фабрика, будівельна та керуюча компанії SUNNY DEVELOPMENT GROUP. Площа забудованих проектів понад 1000000 м2.