Військові з Рівного замість несення служби будували дім командира на Львівщині, — ДБР

Працівники ДБР затримали командира однієї із військових частин Рівного, який змушував підлеглих будувати йому дім. До робіт замість несення служби посадовець долучив трьох підлеглих військових.

Про це повідомили в ДБР.

Серед військових, задіяних у роботах на приватному об’єкті, були двоє водіїв та електрик. Вони здійснювали ремонтні та будівельні роботи в будинку керівника у Львівській області.

Реклама

Реклама

За даними слідства, відповідно до службової документації, військові “на папері” залишалися на місці дислокації у Рівному, а відтак держава щомісячно виплачувала їм грошове забезпечення.

“Будівництво триває понад 1,5 року – із березня 2024 року. За цей час з бюджету військової частини було протиправно виплачено понад 1,3 млн гривень”, – розповіли в ДБР.

17 вересня 2025 року під час проведення обшуків за місцем будівництва було виявлено двох із військових. Наразі вони уже повернулися до виконання своїх службових обов’язків. Ще один із “будівельників” із липня несе службу в Сумській області.

“Під час обшуків правоохоронці знайшли грамоти для підлеглих, які керівник виписував “за сумлінну службу”, хоча усі розуміли, що вони виконують його окреме доручення на Львівщині”, – йдеться в повідомленні.

Командира затримано та повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1 КК України – перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень, що заподіяли тяжкі наслідки, вчинені в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 1,3 млн гривень.