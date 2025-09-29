Військові розкрили, яким дроном знищили російський гелікоптер за 10 млн доларів

Сьогодні військові 1-го батальйону безпілотних систем 59 ОШБр ім. Якова Гандзюка влучили дроном за 500 доларів по російському транспортно-бойовому гелікоптеру Мі-8 за понад 10 мільйонів доларів.

Про це повідомили в 1-му батальйоні безпілотних систем 59 ОШБр.

Як зазначають військові, російський гелікоптер сьогодні поповнив колекцію жирних цілей підрозділу.

“Екіпаж “Балтика” знищив російський ударний гелікоптер Мі-8 вартістю понад 10 мільйонів доларів. І зробили це маленьким FPV-дроном Shrike вартістю лише 500 доларів”, – розповіли українські захисники.

Результат став можливим завдяки злагодженій взаємодії розвідки, штабу та пілотів.

“А головне, завдяки людям, які підтримують нас. Кожен ваш внесок, кожна допомога, кожне добре слово роблять такі перемоги реальністю”, – додали у батальйоні.