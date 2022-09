Військові академії РФ запровадили прискорені курси підготовки курсантів – розвідка Британії

Російські військові академії скорочують курси навчання та терміни випуску курсантів. Про це повідомляє розвідка Британії у своєму щоденному звіті. Це означає, що майже напевно вони можуть бути задіяні для підтримки операції в Україні. “Проблема особового складу російської армії стає дедалі гострішою”, – констатують аналітики.

Крім того, пов’язана з Кремлем ПВК Вагнер принаймні з липня проводить кампанію з вербування російських засуджених для проходження служби в Україні. Ув’язненим запропоновано пом’якшення покарання, а також грошове заохочення.

“Нещодавно опубліковане відео, ймовірно, показує власника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина, який вербує в’язнів. На відео Пригожин наголошує, що шукає лише «бійців для десантно-штурмових підрозділів»”, – йдеться у доповіді.

Прискорення підготовки курсантів-офіцерів і рекрутинг ув’язнених до штурмових військ свідчить про те, що двома найбільш критичними недоліками під час кризи комплектування армії РФ є, ймовірно, бойова піхота та молодші командири.

