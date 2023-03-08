Військова розвідка вже розшукує катів, які розстріляли українського військового

Росіяни свідомо записали і оприлюднили розстріл українського військового. Україна вже працює над тим, щоб знайти вбивць.

Про це представник ГУР МО України Андрій Юсов повідомив в етері національного телемарафону.

“Це ті акти геноциду, яких рашисти не соромляться. Це публічна політика режиму і так званої армії”, – зазначив представник воєнної розвідки України.

За словами Андрія Юсова, окупанти хочуть підвищити рівень ненависті до українців всередині рф, а також залякати і нажахати самих українців.

Представник ГУР МО України зазначив, що робота з пошуку вбивць українського захисника вже триває.

“Це комплексна робота, яка вже триває. Це завдання і питання честі всього сектору оборони і громадянського суспільства. Я думаю, що винні будуть встановлені”, – наголосив Андрій Юсов.