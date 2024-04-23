Військова допомога від США вже перебуває на європейських складах, – CNN

Більша частина зброї від США для України перебуває на складах Німеччини та Польщі, повідомляє CNN з посиланням на американських офіційних осіб.

Неназваний чиновник також повідомив виданню, що артилерійські снаряди будуть одними з перших матеріалів, які будуть передані Україні.

Як пише CNN, після перетину кордону посадовці намагатимуться доставити зброю туди, де вона потрібні, якомога швидше. Але це все одно становитиме значну логістичну проблему з огляду на величезну кількість озброєння.

Тому, мовиться у матеріалі, навіть зі швидким схваленням нового пакета допомоги перевага, яку зараз має РФ, не буде усунута негайно.