Політика

Військова допомога від США вже перебуває на європейських складах, – CNN

23 Квітня 2024 16:56
читать на русском →
зброя, сша
Артилеристи 43-ї окремої механізованої бригади ЗСУ / Фото: Getty Images

Більша частина зброї від США для України перебуває на складах Німеччини та Польщі, повідомляє CNN з посиланням на американських офіційних осіб.

Неназваний чиновник також повідомив виданню, що артилерійські снаряди будуть одними з перших матеріалів, які будуть передані Україні.

Як пише CNN, після перетину кордону посадовці намагатимуться доставити зброю туди, де вона потрібні, якомога швидше. Але це все одно становитиме значну логістичну проблему з огляду на величезну кількість озброєння.

Тому, мовиться у матеріалі, навіть зі швидким схваленням нового пакета допомоги перевага, яку зараз має РФ, не буде усунута негайно.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
23 Квітня 2024 20:33

МЗС дало роз’яснення щодо припинення надання консульських послуг військовозобов’язаним чоловікам
23 Квітня 2024 20:14

Протягом доби Сили оборони 60 разів вступали у бойові зіткнення з армією РФ — Генштаб
23 Квітня 2024 16:56

Військова допомога від США вже перебуває на європейських складах, – CNN
23 Квітня 2024 16:49

Вищу освіту чекають зміни: Рада прийняла закон
23 Квітня 2024 16:15

У ЄС погодили безмитний агроекспорт для України
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
усі думки