Відстороненій начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА повідомили ще одну підозру

Начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА Ользі Дроздовій повідомили ще одну підозру – в розтраті 1, 3 млн гривень на закупівлі стільців для укриттів.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, підозрювана чиновниця, будучи уповноваженою особою щодо організації публічних закупівель, закупила стільці для облаштування укриттів за завищеною вартістю.

При цьому посадовиця проігнорувала той факт, що комерційна пропозиція учасника не відповідала ринковій, а умови договору суперечили інтересам держави, зазначають у прокуратурі.

Сума збитків становить близько 1, 3 млн гривень.