Кримінал

Відповів за Іловайськ. У Ставрополі знайдено тіло Героя Росії

27 Березня 2023 10:13
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війна, зсу

Герой Росії, підполковник Дмитро Лисицький наклав на себе руки, пише «База». Його тіло з вогнепальним пораненням було виявлено близько 10 ранку 26 березня у квартирі у Ставрополі на вулиці Сєрова. Того ж дня повідомлялося, що підполковника вбили ЗСУ — це була помста за участь в організації іловайського котла у 2014 році.

Дмитро Лисицький командував 1-м десантно-штурмовим батальйоном 247 особливого козачого десантно-штурмового полку. Він пройшов кілька гарячих точок: Абхазію, Чечню, Югославію, війну в Україні та інші, а 2015 року отримав звання Героя Росії.


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