Відхід Росії з Херсону розпалює розкол між провоєнними діячами та Путіним, – ISW

Відступ армії Росії з міста Херсон, який 11 листопада звільнила українська армія, розпалює ідеологічний розкол між провоєнними діячами та диктатором Кремля Володимиром Путіним, підриваючи довіру до відданості Путіна та його здатності виконати свої військові обіцянки.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадують, що Олександр Дугін, якого називають ідеологом “руского міра”, відкрито розкритикував Путіна, за те, що він не зміг підтримати російську ідеологію, здавши місто Херсон.

Дугін також применшив роль радників Путіна в неспроможності захистити «русский мир» і зазначив, що командувач російськими військами в Україні генерал армії Сергій Суровікін не несе відповідальності за політичне рішення про вихід з Херсона. Дугін зазначив, що самодержець не може виправити це відхилення від ідеології одними публічними виступами, зазначивши, що «більше влада в Росії не може здати» і що «межа досягнута». Він також звинуватив адміністрацію президента у відстоюванні «фейкової» ідеології через страх прихильності до «російської ідеї».

Дугін також згадав про застосування тактичної ядерної зброї, який він туманно назвав «кінцем», і продовжив зауваження, що запізнілі російські зміни у військовій кампанії не спричинили жодного впливу на зміну перебігу війни. Однак він також припустив, що Росія повинна взяти на себе зобов’язання Російської ідеї, а не продовжувати «дурне» використання ядерної зброї.

Націоналістичні пропагандисти Путіна, такі як Володимир Соловйов, дедалі частіше вимагають від Кремля та вищого військового командування повністю віддатися їхнім цілям в Україні, а Соловйов навіть закликав до повної мобілізації та звільнення некомпетентних чиновників після капітуляції Росією Херсона.