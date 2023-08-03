Відчуйте силу безкомпромісної продуктивності: Знайомство з Volvo XC60

Volvo XC60 – високотехнологічна модель середньорозмірного кросовера, що поєднує надійність, динамічність, стильний дизайн і продумані інтелектуальні функції.
Деякі особливості комплектації
Новий Volvo XC60 оснащений:
- дисплеєм, що відображає ключові параметри руху, відповідає за навігацію і дозволяє користуватися смартфоном після його синхронізації з бортовим комп’ютером;
- удосконаленим очищувачем повітря;
- надміцним кузовом для максимальної безпеки водія і пасажирів;
- вдосконаленими інструментами клімат-контролю і так далі.
Ключові параметри продуктивності
Переваги моделі XC60, яку можна купити у офіційного дилера, не обмежуються характеристиками, що стосуються комфорту. Турбодвигун об’ємом майже два літри доповнений 8-ступеневою автоматичною коробкою передач. В залежності від комплектації транспортного засобу максимальна потужність складає від 197 до 455 кінських сил (при частоті обертів 4000-6000 на хвилину).
Це дозволяє розвинути швидкість до 180 кілометрів на годину, а для розгону до швидкості 100 км/год при рушанні з місця необхідно від 4,9 до 8,3 секунд (залежно від комплектації), що є досить високим показником для кросовера такого класу. Під час руху водій може обрати один з чотирьох стилів керування залежно від власних уподобань і особливостей дорожньої обстановки.
Додаткові переваги
Кросовер Volvo XC60, ціна якого є досить привабливою (враховуючи вражаючий набір технічних характеристик), відрізняється не тільки високою продуктивністю, але й безпечністю експлуатації. Серед іншого, у власників автомобіля є можливість оцінити:
- Відмінну керованість транспортного засобу за різних погодних умов.
- Впевнене зчеплення з дорожнім покриттям.
- Підвищену прохідність.
- Систему сповіщень при наявність ймовірності зіткнень (аварійних ситуацій).
- Попередження про виїзд за межі обраної смуги руху.
- Контроль сліпих зон.
- Примусове гальмування у випадках, коли водій не реагує на попередження, і авто стрімко скорочує відстань до ідентифікованого об’єкту (наприклад, людини, тварини, іншого транспортного засобу).
- Електронну систему розподілу гальмівних зусиль.
- Механізми, що перешкоджають блокуванню коліс.
Відгуки власників Volvo XC60 підтверджують, що кросовер ідеально підходить як для насиченого міського трафіку, так і для заміських автомагістралей. Щоб підтримувати високі показники безпеки, комфорту і продуктивності, необхідно своєчасно відвідувати офіційні сервісні центри для проведення регламентного технічного обслуговування автомобіля.