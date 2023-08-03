Відчуйте силу безкомпромісної продуктивності: Знайомство з Volvo XC60

Volvo XC60 – високотехнологічна модель середньорозмірного кросовера, що поєднує надійність, динамічність, стильний дизайн і продумані інтелектуальні функції.

Деякі особливості комплектації

Новий Volvo XC60 оснащений:

дисплеєм, що відображає ключові параметри руху, відповідає за навігацію і дозволяє користуватися смартфоном після його синхронізації з бортовим комп’ютером;

удосконаленим очищувачем повітря;

надміцним кузовом для максимальної безпеки водія і пасажирів;

вдосконаленими інструментами клімат-контролю і так далі.

Ключові параметри продуктивності

Переваги моделі XC60, яку можна купити у офіційного дилера, не обмежуються характеристиками, що стосуються комфорту. Турбодвигун об’ємом майже два літри доповнений 8-ступеневою автоматичною коробкою передач. В залежності від комплектації транспортного засобу максимальна потужність складає від 197 до 455 кінських сил (при частоті обертів 4000-6000 на хвилину).

Це дозволяє розвинути швидкість до 180 кілометрів на годину, а для розгону до швидкості 100 км/год при рушанні з місця необхідно від 4,9 до 8,3 секунд (залежно від комплектації), що є досить високим показником для кросовера такого класу. Під час руху водій може обрати один з чотирьох стилів керування залежно від власних уподобань і особливостей дорожньої обстановки.

Додаткові переваги

Кросовер Volvo XC60, ціна якого є досить привабливою (враховуючи вражаючий набір технічних характеристик), відрізняється не тільки високою продуктивністю, але й безпечністю експлуатації. Серед іншого, у власників автомобіля є можливість оцінити:

Відмінну керованість транспортного засобу за різних погодних умов. Впевнене зчеплення з дорожнім покриттям. Підвищену прохідність. Систему сповіщень при наявність ймовірності зіткнень (аварійних ситуацій). Попередження про виїзд за межі обраної смуги руху. Контроль сліпих зон. Примусове гальмування у випадках, коли водій не реагує на попередження, і авто стрімко скорочує відстань до ідентифікованого об’єкту (наприклад, людини, тварини, іншого транспортного засобу). Електронну систему розподілу гальмівних зусиль. Механізми, що перешкоджають блокуванню коліс.

Відгуки власників Volvo XC60 підтверджують, що кросовер ідеально підходить як для насиченого міського трафіку, так і для заміських автомагістралей. Щоб підтримувати високі показники безпеки, комфорту і продуктивності, необхідно своєчасно відвідувати офіційні сервісні центри для проведення регламентного технічного обслуговування автомобіля.