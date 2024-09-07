Росіяни знов вдарили КАБами по Харкову

У Харкові у суботу, 7 вересня, о 15:59 пролунали два вибухи, які було чутно в різних районах міста. Перед цим були попередження про загрозу застосування російською армією керованих авіабомб.

Як повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов, російська армія вдарила по садовому товариству в Індустріальному районі Харкова, ще один удар був по приватному сектору у Малій Данилівці.

Даних про поранених чи загиблих після російської атаки не надходило, повідомив Синєгубов. Місця влучань обстежують.

За інформацією міського голови Ігоря Терехова, на місці одного з прильотів сталася пожежа. “Інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила. На місці працюють усі відповідні служби”, – написав він у Telegram.