Кримінал

Росіяни знов вдарили КАБами по Харкову
7 Вересня 2024 16:45
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харків, обстріли
Такі КАБи ворог скидує на Харків / Фото з відкритих джерел

У Харкові у суботу, 7 вересня, о 15:59 пролунали два вибухи, які було чутно в різних районах міста. Перед цим були попередження про загрозу застосування російською армією керованих авіабомб.

Як повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов, російська армія вдарила по садовому товариству в Індустріальному районі Харкова, ще один удар був по приватному сектору у Малій Данилівці.

Даних про поранених чи загиблих після російської атаки не надходило, повідомив Синєгубов. Місця влучань обстежують.

За інформацією міського голови Ігоря Терехова, на місці одного з прильотів сталася пожежа. “Інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила. На місці працюють усі відповідні служби”, – написав він у Telegram.


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