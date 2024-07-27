Суспільство

Від початку доби на фронті відбулося 73 боєзіткнення, – Генштаб
27 Липня 2024 16:41
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війна
Робота української артилерії / Фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 73. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та здійснювати атаки на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни, особливо активно – на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 16:00.

  • На Харківському напрямку сьогодні відбулося шість бойових зіткнень. Наші війська стали на заваді трьом атакам росіян у районі Глибокого та двом атакам – поблизу Вовчанська і Тихого. Відбиття ще однієї штурмової дії ворога в районі Вовчанська триває.
  • На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Макіївки, Невського та Новосергіївки. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 12 боєзіткнень, з яких п’ять тривають досі.
  • На Сіверському напрямку окупанти зазнали невдач при спробах штурму наших позицій поблизу Верхньокам’янського та Спірного. Загалом відбулося п’ять атак.
  • Триває бій в районі Андріївки на Краматорському напрямку, де противник за підтримки авіації намагається просуватись на позиції українських захисників.
  • На Торецькому напрямку ворог за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації дев’ять разів атакував позиції наших військ. На даний час бої тривають поблизу Північного та Залізного.
  • Найгарячіше на Покровському напрямку. В районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Веселого, Сергіївки, Тимофіївки та Яснобродівки – точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 21 спробу штурму українських позицій.
  • На Курахівському напрямку триває одне боєзіткнення в районі Красногорівки. Дев’ять ворожих штурмів було відбито поблизу Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки.
  • На Времівському напрямку було відбито три штурмові дії противника в бік Роздольного. Водночас, противник не полишає спроб прорвати нашу оборону в напрямку Костянтинівки, де на даний час відбито дві ворожі атаки.
  • На Оріхівському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала, три безуспішні атаки ворога відбито нашими оборонцями. Загарбники активно застосовують авіацію по районах населених пунктів Мала Токмачка, Кам’янське, П’ятихатки, Гуляйполе.
  • На Придніпровському напрямку одна атака окупантів успіху не мала.

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