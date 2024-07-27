Від початку доби на фронті відбулося 73 боєзіткнення, – Генштаб

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 73. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та здійснювати атаки на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни, особливо активно – на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 16:00.