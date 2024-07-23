Віцепрезидентку Гарріс підтримує достатня кількість демократів для офіційного висування, – AP

Голова Національного комітету Демократичної партії Джеймі Гаррісон повідомив, що демократи оберуть свого кандидата в президенти під час онлайн-голосування до 7 серпня.

Агентство Associated Press наводить дані, згідно з якими підтримку Камали Харріс висловили щонайменше 2668 делегатів, а для схвалення її кандидатури у першому турі потрібні голоси 1976 однопартійців.

Офіційним кандидатом від Республіканської партії вже є Дональд Трамп у парі із претендентом на посаду віцепрезидента Джей Ді Венсом.

Вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року. Новообраний президент і віцепрезидент вступають на посаду опівдні 20 січня наступного року після виборів. Цього дня відбувається урочиста церемонія – інавгурація президента США.