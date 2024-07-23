Політика

Віцепрезидентку Гарріс підтримує достатня кількість демократів для офіційного висування, – AP
23 Липня 2024 07:25
читать на русском →
вибори, Камала Гарріс, сша
Віце-президент США Камала Харріс / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Голова Національного комітету Демократичної партії Джеймі Гаррісон повідомив, що демократи оберуть свого кандидата в президенти під час онлайн-голосування до 7 серпня.

Агентство Associated Press наводить дані, згідно з якими підтримку Камали Харріс висловили щонайменше 2668 делегатів, а для схвалення її кандидатури у першому турі потрібні голоси 1976 однопартійців.

Офіційним кандидатом від Республіканської партії вже є Дональд Трамп у парі із претендентом на посаду віцепрезидента Джей Ді Венсом.

Вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року. Новообраний президент і віцепрезидент вступають на посаду опівдні 20 січня наступного року після виборів. Цього дня відбувається урочиста церемонія – інавгурація президента США.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
23 Липня 2024 07:25

Віцепрезидентку Гарріс підтримує достатня кількість демократів для офіційного висування, – AP
23 Липня 2024 08:35

Повітряну тривогу у Харкові будуть оголошувати окремо від області, – Терехов
23 Липня 2024 08:05

Окупанти атакували Сумщину ракетою та дронами
23 Липня 2024 07:47

“Це війна перехідного періоду”: Залужний виступив у лондоснькому інституті оборонних досліджень
23 Липня 2024 07:05

Росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури на Сумщині
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
усі думки