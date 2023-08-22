Суспільство

Ветерани мають гідно інтегруватися в соціальне життя – Зеленський

22 Серпня 2023 12:57
читать на русском →
ветеран

Президент України Володимир Зеленський вважає важливим гідну інтеграцію ветеранів у соціальне життя після повернення з війни.

“Ми створили нову українську політику, політику героїв, політику поваги і створення можливостей для всіх наших воїнів, для всіх наших ветеранів, завдяки яким Україна жива”, – сказав він, виступаючи через відеозв’язок на Форумі ветеранів, який відбувається у вівторок у Києві.

“Сьогодні на форумі урядовці представлять пакети рішень, які є першочерговими. Щоб наші ветерани могли гідно інтегруватися в соціальне життя після повернення з війни”, – сказав Зеленський.

За його словами, “з війни завжди повертаються іншими, ніж пішли на неї. І тому це особливо складно, після всього, через що пройшов, після всього, що довелося пережити, після всіх втрат, які бачив, особливо складно будувати життя. Але ви – герої, ви потрібні Україні. Кожен і кожна, хто бореться заради України, хто наближав і наближає перемоги України”.

“Жодних втрачених поколінь, жодних втрачених можливостей. І, звісно, не втратити час, час життя. Це основні принципи в політиці героїв”, – сказав він.

Зеленський наголосив, що “все в політиці героїв має бути таким, щоб допомагати людям жити. Будь-яку посадову особу, яка цього не розуміє, буде замінено. Будь-яку нормативну регуляцію, яка затягує час, має бути спрощено”.

“Усе в нашій державі так чи інакше має стати помічником ветерана, як сьогодні є помічником воїнів”, – сказав також він.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Серпня 2023 15:04

Ердоган прибуде до РФ для зустрічі з Путіним, який мав летіти в Анкару
22 Серпня 2023 13:12

Єврокомісія перерахувала Україні ще €1,5 мільярда допомоги
22 Серпня 2023 12:20

Росіяни обстріляли Херсонщину, є загибла і поранений
22 Серпня 2023 11:05

Президентка Угорщини Новак прибула на Закарпаття
22 Серпня 2023 10:53

“Відкрита, чесна, продуктивна розмова”: Зеленський зустрівся із президентом Сербії Вучичем
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Пятая колонна нашла вождя и сдала Харьков
Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
усі думки