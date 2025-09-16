Верховна Рада відновила прямі трансляції своїх засідань

Верховна Рада України відновила прямі трансляції своїх засідань після майже чотирирічної перерви.

Сьогодні, 16 вересня, пленарне засідання парламенту транслюється онлайн на телеканалі “Рада”.

За час повномасштабної війни телеканал Рада до цього лише один раз показував засідання народних депутатів. Це було 31 липня 2025 року, коли парламент голосував за відновлення незалежності НАБУ та САП.

Прямі трансляції були призупинені після початку повномасштабного вторгнення Росії з міркувань безпеки, а доступ журналістів до сесійної зали обмежили.