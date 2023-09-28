Суспільство

Верещук закликала цивільних росіян вже їхати з Криму

28 Вересня 2023 21:38
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Цивільним громадянам РФ, які перебувають у окупованому Криму, слід виїхати зараз, бо зробити це одночасно тисячам людей, коли почнуться бої, не вдасться.

Про це написала віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Telegram.

Вона зауважила, що “зазвичай все неприємне трапляється раптом”, і висловила здивування – на що чекають тисячі цивільних росіян в Криму.

“Коли впаде кримський міст (це питання часу), коли буде перерізано сухопутний коридор, коли почнуться наземні бої на півострові, що вони робитимуть?”, – написала Верещук.

Вона наголосила, що тисячам людей швидко покинути Крим не вдасться – з перерізаними шляхами, коли навколо будуть бої.

“Тому звертаюсь до цивільних росіян, які незаконно перебувають на півострові. Перебування в українському Криму для вас є небезпечним. Їдьте. Не легковажте”, –  додала вона.


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