Велика Британія виділить 164 мільйони євро на підтримку України взимку: на що спрямують кошти

Велика Британія оголосила про виділення близько 164 мільйонів євро для підтримки України взимку та протягом наступного року. Кошти підуть на гуманітарну допомогу, відновлення критичної інфраструктури та ремонт енергомереж перед холодним сезоном.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Реклама

Реклама

Як йдеться в заяві, міністр МЗС Іветт Купер сьогодні відвідує Київ, щоб підкреслити, що “підтримка України є надзвичайно важливою для безпеки Великої Британії”.

Зі 164 мільйонів євро близько 115 мільйонів передбачено на гуманітарну допомогу цивільним у прифронтових зонах, захист вразливих груп населення та допомогу постраждалим від обстрілів РФ. Йдеться про відновлення водо- та теплопостачання, збереження робочих місць та зміцнення України під час четвертої зими повномасштабної війни.

Ще близько 48 мільйонів євро спрямують на ремонт електромереж та захист газової та енергетичної інфраструктури.

Під час свого візиту до України Іветт Купер планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, а також відвідати пошкоджену російським ударом будівлю Кабміну.