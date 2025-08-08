Вашингтон сподівається організувати тристоронню зустріч Трампа, Зеленського і Путіна, — WSJ

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість зустрічі з Володимиром Путіним уже наступного тижня для обговорення припинення війни в Україні. За даними Wall Street Journal, Вашингтон також прагне організувати тристоронні переговори за участі президента України Володимира Зеленського.

Після кількох місяців безуспішних спроб вплинути на ситуацію — спершу через тиск на Київ, потім через поступки Москві — Трамп вирішив перейти до жорсткіших методів. Зокрема, США вже запровадили 50% тариф на експорт з Індії та можуть ввести санкції проти Китаю, якщо до п’ятниці не буде досягнуто домовленості.

Реклама

У Білому домі підтвердили, що готують зустріч Трампа з Путіним, але президент США також наполягає на переговорах із Зеленським. Путін заявив, що “в принципі” не проти зустрічі з українським лідером, проте вважає, що до створення відповідних умов ще далеко, і знову поставив під сумнів його легітимність.

Попри початкову впевненість, що зможе завершити війну за 24 години, Трамп дедалі більше розчарований відсутністю прогресу після 200 днів на посаді. Його радники визнають: будь-яка угода має враховувати позицію Києва та Європи, які відкидають визнання окупованих територій за Росією.

Аналітики сумніваються в щирості намірів Путіна. За словами Аліни Полякової з Центру європейської політики у Вашингтоні, для російського президента війна в Україні важливіша за відносини зі США.

Минулого місяця Трамп публічно оголосив Путіну 50 днів на припинення вогню. Згодом скоротив термін до п’ятниці. У разі провалу, США запровадять нові санкції проти ключових покупців російської нафти.

Водночас зберігаються побоювання, що Путін може використати зустріч, аби “тягнути час” і зірвати переговорний процес. Один із варіантів — пропозиція зберегти за Росією частину окупованих територій в обмін на виведення військ з решти.

Таку “угоду” в Україні та Європі, ймовірно, не сприймуть. Але Трамп, якого більше цікавить сам факт домовленості, ніж її деталі, може звинуватити Київ у зриві миру. Це може призвести до скорочення американської підтримки, як уже було раніше.

Проте радники припускають, що Трамп усе ж спробує укласти “найвигіднішу угоду у своєму президентстві”, адже саме в цьому він бачить своє головне досягнення.