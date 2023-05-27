Політика

“Вагнерівці” відходять з позицій навколо Бахмута – розвідка Британії

27 Травня 2023 10:11
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бахмут, вагнер

Сили групи Вагнера, ймовірно, почали відходити з деяких своїх позицій навколо донецького міста Бахмут. 25 травня 2023 року власник Вагнера Євген Пригожин заявив, що розпочато виведення його сил із Бахмута та передача позицій Міністерству оборони Росії (МО) триватиме до 1 червня 2023 року.

Заступник міністра оборони України також підтвердив ротацію «Вагнера» на околицях міста, повідомляє розвідка Британії.

Станом на 24 травня 2023 року сили так званої Донецької народної республіки (ДНР), ймовірно, увійшли до міста, щоб розпочати розмінування.

Останніми тижнями частини 31-ї бригади Повітряно-десантних військ (ВДВ) Росії, ймовірно, перекинулися з району Сватове-Кремінна для посилення флангів Бахмута.

Українські сили зайняли 20 квадратних кілометрів на флангах Бахмута станом на 16 травня 2023 року. Ротація сил Вагнера, ймовірно, триватиме контрольованими фазами, щоб запобігти обвалу в осередках навколо Бахмута.

Незважаючи на триваючу ворожнечу Пригожина з Міноборони Росії, сили Вагнера, ймовірно, будуть використані для подальших наступальних операцій на Донбасі після відновлення своїх сил.


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