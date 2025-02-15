Суспільство

В Укргідрометцентрі повідомили, де завтра буде -17 °C
15 Лютого 2025 20:52
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Засніжена гора Піп Іван / Фото: ДСНС Івано-Франківської області
Засніжена гора Піп Іван / Фото: ДСНС Івано-Франківської області

Завтра, 16 лютого, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Синоптики попереджають про слизькі дороги та сильні нічні морози в деяких областях.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У неділю в Україні, крім півдня та південного сходу, очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі -9…-14 °C, у Карпатах до -17 °C, вдень -2…-7 °C.

У західних, південних областях та в Криму вночі -6…-11 °C, вдень -4…+1 °C.

Погодна мапа України 16 лютого / Фото: Укргідрометцентр

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