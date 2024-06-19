В Україну завітає атмосферний фронт: очікуються дощі з грозами

20-го червня в Україну завітає атмосферний фронт. Очікуються сильні шквали вітру, грозові дощі та зниження температури.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

у четвер у західних, північних, місцями у центральних областях та ввечері на Харківщині пройдуть короткочасні дощі з грозами. За фронтом у цих областях послабне спека, вдень очікується +22…+27 °C.

Південна частина та східні області ще належатимуть спекотній погоді – там завтра вдень очікується +28…+33 °C.

Також завтра в більшості областей України очікується сильний вітер переважно північно-західного напрямку, можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.