Суспільство

В Україну завітає атмосферний фронт: очікуються дощі з грозами
19 Червня 2024 21:52
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Дощ насувається на село Криворівня Івано-Франківської області / Фото: Vasylyna Vrublevska

20-го червня в Україну завітає атмосферний фронт. Очікуються сильні шквали вітру, грозові дощі та зниження температури.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

у четвер у західних, північних, місцями у центральних областях та ввечері на Харківщині пройдуть короткочасні дощі з грозами. За фронтом у цих областях послабне спека, вдень очікується +22…+27 °C.

Південна частина та східні області ще належатимуть спекотній погоді – там завтра вдень очікується +28…+33 °C.

Також завтра в більшості областей України очікується сильний вітер переважно північно-західного напрямку, можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.


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