Суспільство

В Україну повернули тіла 51 полеглого захисника

23 Червня 2023 13:00
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загиблі

В Україну повернули тіла 51 полеглого військовослужбовця.

Про це в Телеграмі повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.

За його словами: “відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 51 захисника”.

Репатріація тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції, зазначив Котенко.

Працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.

У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21.


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