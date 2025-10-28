В Україну йдуть дощі та сильний вітер: прогноз на 29 жовтня

У середу, 29 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями та дощами. На заході та в Карпатах — посилення вітру й місцями сніг.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Завтра по всій території України переважатиме хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ пройде майже в усіх регіонах, окрім більшості південних областей. Уночі на Закарпатті очікується помірний дощ.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+7 °C, вдень підвищиться до +8…+13 °C, на Закарпатті та півдні країни до +16 °C.

У Карпатах синоптики прогнозують помірні опади вночі, переважно у вигляді снігу, вдень — невеликий мокрий сніг і дощ. Пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с. Температура вночі -3…+1 °C, вдень +1…+6 °C.