        Суспільство

        В Україну йдуть дощі та сильний вітер: прогноз на 29 жовтня

        Галина Шподарева
        28 Жовтня 2025 22:35
        читать на русском →
        Дощовий Львів / Фото: Vera_Petrunina, depositphotos
        Дощовий Львів / Фото: Vera_Petrunina, depositphotos

        У середу, 29 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями та дощами. На заході та в Карпатах — посилення вітру й місцями сніг.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        Завтра по всій території України переважатиме хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ пройде майже в усіх регіонах, окрім більшості південних областей. Уночі на Закарпатті очікується помірний дощ.

        Реклама
        Реклама

        Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+7 °C, вдень підвищиться до +8…+13 °C, на Закарпатті та півдні країни до +16 °C.

        У Карпатах синоптики прогнозують помірні опади вночі, переважно у вигляді снігу, вдень — невеликий мокрий сніг і дощ. Пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с. Температура вночі -3…+1 °C, вдень +1…+6 °C.

        Погодна мапа України на 29 жовтня / Фото: Укргідрометцентр

        Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини