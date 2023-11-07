В Україну йдуть дощі

У середу, 8 листопада, очікуються дощі: вночі в західних областях, удень загалом в Україні помірні, у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Харківській областях – значні.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно південно-східний із переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с, удень у східних та південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°, на сході країни до 14°; у південній частині вночі 7-12°, вдень 13-18°, у Криму до 21°.

Прогноз погоди у Києві на 8 листопада – вночі без опадів, удень дощ. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 8-10°.

У четвер, 9 листопада, вночі у східній та південній частинах країни помірні, на решті території невеликі дощі, у Карпатах із мокрим снігом, удень без істотних опадів, лише у східних областях невеликий дощ. Вітер північно-західний із переходом на південний, 5-10 м/с, удень у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, на півдні та південному сході 6-11°, у західних областях 0-5° тепла; вдень 7-12°, у південній частині 10-15°.

У столиці 9 листопада вночі буде невеликий дощ, удень без істотних опадів. Вітер північно-західний із переходом на південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла; вдень 9-11°.