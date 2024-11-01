Суспільство

В Україну йде холодний атмосферний фронт
1 Листопада 2024 14:27
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Хатинка у Карпатських горах / Фото:instagram/maryana_wildflower

На початку листопада в Україні очікується похолодання зі сильними вітрами, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозами, вже 2 листопада холодний атмосферний фронт перетне територію України.

“Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт. Він зумовить дощі вночі та в першу половину дня суботи на заході, півночі та в центрі, а з обіду – лише на сході та заході. Південна частина поки що втримається від опадів”, – розповіла вона.

За даними синоптика, північно-західний вітер досягатиме завтра в Україні штормових поривів до 15-22 м/с.

“У тилу холодного атмосферного фронту поширюватиметься повітря арктичного походження – відповідно, очікується похолодання до денних +6….+10 градусів.

Лише південь ще трохи побуде у теплій погоді, +11…+16, місцями до +16…+18 градусів”, – зазначила Діденко, додавши, що і на півдні в неділю вже істотно знизиться температура повітря.


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