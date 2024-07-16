В Україну йде довгоочікуване зниження температури

Завтра, 17 липня, в Україні утримуватиметься надзвичайна спека, втім, надалі очікується поступове зниження температури

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

“Ще завтра, 17-го липня, надзвичайна спека утримуватиметься над Україною, проте вже 18-го липня очікується зниження температури повітря на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині.

Впродовж 19-20 липня зона ослаблення спеки посунеться на південь, центр та схід України”, – повідомила Діденко.

17 липня температура сягатиме +34…39 °C, місцями буде +40 °C і вище. В західних областях буде прохолодніше: +30…34 °C.

У західних областях України передбачаються локальні грозові дощі. Ввечері опади ймовірні на півночі та в центральних областях, окрім Полтавщини та Дніпропетровщини. Вони будуть неоднорідні та пройдуть лише місцями.

У Києві 17 липня буде +35…37 °C. Переважно сухо, ввечері можливий короткочасний дощ з грозою. 18 липня температура опуститься до +30…32 °C, а 19 липня до +28…30 °C.