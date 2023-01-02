Суспільство

В Україні зберігатиметься тепла погода

2 Січня 2023 14:29
23

В Україні в найближчі дві доби очікується тепла погода переважно без опадів, повідомляє Український гідрометцентр.

Уночі та вранці 3 січня у східних та більшості центральних областей місцями туман. Вітер південно-східний із переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, удень 7-12°.

У Києві опадів також не очікується. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 8-10°.

У середу, 4 січня, в Україні також без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла.

У Києві також без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, удень 4-6° тепла.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Січня 2023 16:20
52

2022 рік для ЗСУ у цифрах та фактах, – Залужний опублікував інфографіку
2 Січня 2023 16:17
13

Очікуємо першого траншу макрофіну вже у січні, – Зеленський
2 Січня 2023 14:08
73

СБУ повідомила про підозру голові Центробанку РФ
2 Січня 2023 12:59
70

З початку грудня ціни на газ у Європі зменшилися вдвічі
2 Січня 2023 12:42
47

Про ситуацію на Харківщині у перші дні нового року доповів голова ХОВА
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Как приблизить Победу-2023: неожиданный аспект
Віталій ПОРТНИКОВ

Крым и война
Александр КИРШ

Величайшая в мире мистификация: “ссср”, которого в действительности не было
Василь КОРЯК

Бах кручє Вагнера
Александр КИРШ

Хотят ли в мордоре войны: от пох к нах
Александр КИРШ

Китай отказал путину в политическом убежище, а вот Аргентина — нет
усі думки