Суспільство

В Україні збережеться тепла погода

17 Вересня 2023 20:45
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В Україні в понеділок, 18 вересня, без опадів, вночі та вранці в західних і північно-східних областях місцями туман, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів 12-17°; вдень 22-27°, на високогір’ї Карпат 16-21°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень близько 25°.

В Україні у вівторок, 19 вересня, без опадів, лише вдень у західних областях місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів і Закарпатті 12-17°; вдень в Україні 22-27°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень близько 25°.


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