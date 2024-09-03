Через пожежі в екосистемах у Києві фіксують погіршення якості повітря 

3 вересня, у Києві зафіксували тимчасове погіршення якості повітря через пожежі в екосистемах
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
“Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемах. Зокрема – горіння торфу в 6 осередках загальною площею 3,74 га у Броварському районі Київщини”, – йдеться у повідомленні.
Так, пожежі є можливою причиною неприємного запаху у столиці.
КМДА дала поради у випадку появи задимленості, зокрема:
- зачинити вікна;
- відмовитися від довгих прогулянок та фізичної активності на відкритому повітрі.
Пізніше ДСНС повідомили, що у Київській області рятувальники виявили 3 осередка загорання торфу.
“Триває ліквідація у Броварському районі, площа становить 15,7 га окремими осередками. До ліквідації пожежі задіяно 75 людей особового складу та 21 одиниця техніки”, – пишуть рятувальники.