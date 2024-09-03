Суспільство

Через пожежі в екосистемах у Києві фіксують погіршення якості повітря 
3 Вересня 2024 12:26
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київ
Ілюстративне фото з відкритих джерел

3 вересня, у Києві зафіксували тимчасове погіршення якості повітря через пожежі в екосистемах

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

“Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемах. Зокрема – горіння торфу в 6 осередках загальною площею 3,74 га у Броварському районі Київщини”, – йдеться у повідомленні.

Так, пожежі є можливою причиною неприємного запаху у столиці.

КМДА дала поради у випадку появи задимленості, зокрема:

  • зачинити вікна;
  • відмовитися від довгих прогулянок та фізичної активності на відкритому повітрі.

Пізніше ДСНС повідомили, що у Київській області рятувальники виявили 3 осередка загорання торфу.

“Триває ліквідація у Броварському районі, площа становить 15,7 га окремими осередками. До ліквідації пожежі задіяно 75 людей особового складу та 21 одиниця техніки”, – пишуть рятувальники.


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