Економіка

В Україні завтра обмежать електропостачання для промисловості та бізнесу
25 Лютого 2025 21:22
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У середу, 26 лютого, в Україні запровадять обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Відключення електроенергії для побутових споживачів не плануються.

Про це повідомляє “Укренерго“.

Причиною обмежень є пошкодження енергоінфраструктури через російські ракетно-дронові атаки.

В “Укренерго” також попередили, що тривалість та масштаби обмежень можуть змінюватися протягом дня.

Споживачам рекомендують стежити за оновленнями на сайтах та офіційних сторінках обленерго та закликають використовувати електроенергію ощадливо.


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