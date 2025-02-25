В Україні завтра обмежать електропостачання для промисловості та бізнесу

У середу, 26 лютого, в Україні запровадять обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Відключення електроенергії для побутових споживачів не плануються.

Про це повідомляє “Укренерго“.

Причиною обмежень є пошкодження енергоінфраструктури через російські ракетно-дронові атаки.

В “Укренерго” також попередили, що тривалість та масштаби обмежень можуть змінюватися протягом дня.

Споживачам рекомендують стежити за оновленнями на сайтах та офіційних сторінках обленерго та закликають використовувати електроенергію ощадливо.