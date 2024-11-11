В Україні затримали групу підпалювачів, які намагалися знищити військовий гелікоптер

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала п’ятьох осіб, які виконували підпали на замовлення російських спецслужб у трьох областях країни.

Одне з угруповань намагалося підпалити авіатехніку ЗСУ на Кіровоградщині, а інші мали на меті пошкодити електропідстанції, зокрема об’єкти Укрзалізниці.

Як встановили слідчі, затриманих завербували російські спецслужби, коли ті шукали швидкий заробіток через Telegram-канали, повідомляє СБУ.

Правоохоронці розповіли затримали групу підпалювачів / Фото: СБУ

У Кіровоградській області

Затримано трьох молодиків віком 17 та 18 років, які проникли на військовий аеродром, де намагалися спалити гелікоптер ЗСУ.

Крім цього, фігуранти хотіли знищити одну з ключових електропідстанцій регіону, щоб залишити без світла десятки тисяч місцевих жителів.

На Полтавщині

Викрито рецидивіста, який спалив військовий джип, що був задіяний у виконанні завдань на східному фронті.

За даними слідства, фігурант раніше притягувався до кримінальної відповідальності за викрадення автомобіля, а восени 2024 року отримав замовлення з росії на підпал автотехніки ЗСУ.

У Черкаській області

Затримано 34-річного жителя області, який підпалив трансформаторну підстанцію, що забезпечувала залізничний рух на одній із ділянок регіону.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру (відповідно вчинених злочинів) за трьома статтями Кримінального кодексу України:

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.