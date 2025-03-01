Економіка

В Україні запроваджують нові форми чеків для РРО: що зміниться з 1 березня
1 Березня 2025 10:08
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Ілюстративне фото / Фото konkurent.ua
Ілюстративне фото / Фото konkurent.ua

З 1 березня 2025 року в Україні починають діяти оновлені форми чеків для реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Вони міститимуть додаткові реквізити, зокрема унікальний ідентифікатор електронної марки акцизного податку або її серійний номер.

Контроль за обігом алкоголю та тютюну

У тестовому режимі також запрацює електронна система контролю за обігом підакцизних товарів. Одним із ключових джерел інформації для цієї системи стануть нові розрахункові документи, у яких обов’язково має бути зазначений цифровий код акцизної марки.

У Міністерстві пояснили, що до впровадження нових вимог ці дані в чеках не фіксувалися.

Відповідальність за порушення

З 1 березня суб’єкти господарювання, які продовжать видавати покупцям чеки за старою формою, порушуватимуть законодавство. Відсутність хоча б одного обов’язкового реквізиту прирівнюється до невидачі чека.

Штрафи за такі порушення:

  • 100% суми продажу – за перше порушення;
  • 150% суми продажу – за кожне наступне.

Однак для фізичних осіб-підприємців, які не торгують підакцизними товарами, побутовою технікою, ліками чи ювелірними виробами, діятиме перехідний період до 31 липня 2025 року.


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